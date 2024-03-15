В Україні затвердили порядок лікування і відновлення звільнених з полону

В Україні уряд ухвалив постанову про затвердження лікувальних, реабілітаційних, відновлювальних заходів з адаптації осіб, звільненими з ворожого полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що йдеться про порядок проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів, заходів з адаптації, підтримки (супроводу) громадян, стосовно яких "встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення".

Цей документ розробляли з березня минулого року за ініціативою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, працювала група з 22 експертів МОЗ, Командування медичних сил Міністерства оборони, МВС, Мінсоцполітики, Мінветеранів.

Потреба у зміні заходів

У релізі вказується, що державні установи при роботі зі звільненими з полону українськими захисниками "зустріли принципово новий ряд проблем":

стан військовослужбовців, звільнених з полону, який характеризується одночасним поєднанням фізичних та психологічних травм, загостренням хронічних та виникненням нових захворювань на фоні глибокого виснаження;

неоднаковий рівень якості медичних та психологічних послуг, які надавалися представникам різних підрозділів сектору безпеки і оборони у різних областях після звільнення з полону;

відсутність системного підходу до відновлення фізичного та психічного здоров’я осіб, які можуть бути звільнені з російських місць несвободи: сотні військовополонених та тисячі цивільних жертв насильницьких зникнень.

Що передбачає погоджений порядок

Тепер робота з відновлення особового складу проходитиме комплексно, з наданням медичної, реабілітаційної, психологічної допомоги та соціальних послуг, передали в Координаційному центрі.

Так, порядок пропонує унікальну модель повної діагностики, безперервний процес лікування та реабілітації:

Відновлення передбачається у спеціалізованих центрах та визначених МОЗ України закладах охорони здоров’я за єдиними стандартами та протоколами, з мінімальними витратами часу на переміщення пацієнтів.

Розроблені алгоритми відповідають аналогічним процедурам у країнах НАТО і можуть бути поширені на категорії звільнених цивільних осіб і згодом - на поранених військовослужбовців.

Хто здійснюватиме заходи з реінтеграції та постізоляційного супроводу