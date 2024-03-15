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В Украине утвердили порядок лечения и восстановления освобожденных из плена

Пятница 15 марта 2024 19:18
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В Украине утвердили порядок лечения и восстановления освобожденных из плена Фото: освобожденные из российского плена украинские защитники (t.me/ermaka2022)
Автор: Владимир Костырин

В Украине правительство приняло постановление об утверждении лечебных, реабилитационных, восстановительных мер по адаптации лиц, освобожденных из вражеского плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Отмечается, что речь идет о порядке проведения восстановительных (постизоляционных, реинтеграционных) мероприятий, мер по адаптации, поддержке (сопровождению) граждан, в отношении которых "установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их увольнения".

Этот документ разрабатывали с марта прошлого года по инициативе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, работала группа из 22 экспертов Минздрава, Командование медицинских сил Министерства обороны, МВД, Минсоцполитики, Минветеранов.

Потребность в изменении мер

В релизе указывается, что государственные учреждения при работе с освобожденными из плена украинскими защитниками "встретили принципиально новый ряд проблем":

  • состояние военнослужащих, освобожденных из плена, характеризующееся одновременным сочетанием физических и психологических травм, обострением хронических и возникновением новых заболеваний на фоне глубокого истощения;
  • неодинаковый уровень качества медицинских и психологических услуг, предоставляемых представителям различных подразделений сектора безопасности и обороны в различных областях после освобождения из плена;
  • отсутствие системного подхода к восстановлению физического и психического здоровья лиц, которые могут быть освобождены от российских мест несвободы: сотни военнопленных и тысячи гражданских жертв насильственных исчезновений.

Что предусматривает утвержденный порядок

Теперь работа по восстановлению личного состава будет проходить комплексно с предоставлением медицинской, реабилитационной, психологической помощи и социальных услуг, передали в Координационном центре.

Так, порядок предлагает уникальную модель полной диагностики, непрерывный процесс лечения и реабилитации:

  • Восстановление предусматривается в специализированных центрах и определенных Минздравом Украины учреждениях здравоохранения по единым стандартам и протоколам с минимальными затратами времени на перемещение пациентов.
  • Разработанные алгоритмы соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО и могут быть распространены на категории уволенных гражданских лиц и впоследствии раненых военнослужащих.

Кто будет осуществлять мероприятия по реинтеграции и постизоляционному сопровождению

  • Минобороны, МВД, СБУ, УГО Украины и СЗРУ - в отношении освобожденных защитников Украины, в обязательном порядке;

  • Минздрав, Минсоцполитики, МВД, СБУ - относительно освобожденных гражданских лиц с их согласия.

Ранее сообщалось, что Минобороны решило создать центры для реабилитации военнопленных во всех регионах Украины.

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