В Україні затвердили перелік документів для проходження МСЕК

Як зазначили в Кабміні, через війну в Україні значно збільшилась кількість людей, які потребують встановлення інвалідності. Зокрема, більшу частину з цих людей складають військові.

Саме тому було визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи.

Для проходження МСЕК з метою встановлення (перегляду) інвалідності необхідно подати:

паспорт громадянина України (у випадку предʼявлення ID картки також потрібен витяг з реєстру територіальної громади);

довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку;

для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах - довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК, такі:

направлення на МСЕК;

медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);

результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;

план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;

документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;

документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

Окремо внесено зміни щодо проходження МСЕК військовослужбовцями.

"Відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК", - сказано у повідомленні.

При цьому ступінь втрати працездатності військовослужбовцю буде встановлювати комісія після закінчення його лікування. А вже на підставі цих даних буде розроблено програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, навіщо військовому проходити медико-соціальну експертизу. Детальніше про це читайте у матеріалі.

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