В Украине утвердили перечень документов для прохождения МСЭК

Кабинет министров Украины утвердил перечень документов, необходимых для прохождения медико-социальной экспертизы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.
Как отметили в Кабмине, из-за войны в Украине значительно увеличилось количество людей, нуждающихся в установлении инвалидности. В частности, большую часть этих людей составляют военные.
Именно поэтому был определен четкий перечень документов, представленных пациентами для прохождения медико-социальной экспертизы.
Для прохождения МСЭК с целью установления (пересмотра) инвалидности необходимо представить:
Медицинские документы, представляющие врачебные консультативные комиссии в МСЭК, таковы:
Отдельно внесены изменения по прохождению МСЭК военнослужащими.
"Отныне причинная связь инвалидности, а также степень потери трудоспособности бывших военнослужащих будет устанавливаться на основании постановления ВЛК, оформленного справкой ВЛК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВЛК", - говорится в сообщении.
При этом степень потери трудоспособности военнослужащему будет устанавливать комиссия по окончании лечения. А уже на основании этих данных будет разработана программа медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.
Ранее РБК-Украина рассказывала о том, зачем военному проходить медико-социальную экспертизу. Детальнее об этом читайте в материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.