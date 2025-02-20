В Україні затвердили нові протоколи для лікування бойових травм

За даними відомства, нові протоколи є перекладом Системи Joint Trauma System (JTS), яка встановлює світові стандарти надання медичної допомоги у військових умовах і використовується в країнах НАТО. Її головна мета - зниження смертності та підвищення виживаності пацієнтів із бойовими травмами.

Документи пройшли громадське обговорення та були доопрацьовані мультидисциплінарною групою медичних фахівців, серед яких і бойові медики.

"Завдання системи охорони здоров'я та кожного лікаря - зменшити втрати серед військових. Українська система охорони здоров’я завдяки підтримці партнерів швидко підлаштовується під виклики воєнного часу. Один зі способів покращити якість допомоги при бойових травмах - впроваджувати в повсякденну практику найкращі світові протоколи лікування", - зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

Він підкреслив, що затвердження цих клінічних протоколів дасть можливість шпиталям та закладам охорони здоров’я швидко й ефективно впроваджувати передові світові практики лікування бойової травми.