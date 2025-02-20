В Україні затвердили нові протоколи для лікування бойових травм

Міністерство охорони здоров’я України затвердило 11 нових клінічних протоколів за напрямом "Бойова травма". Серед них - протоколи щодо знеболення, лікування вибухових травм, утоплення, вентиляції легень, візуалізації поранених у фронтових умовах та інших критично важливих аспектів медичної допомоги на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗу.
За даними відомства, нові протоколи є перекладом Системи Joint Trauma System (JTS), яка встановлює світові стандарти надання медичної допомоги у військових умовах і використовується в країнах НАТО. Її головна мета - зниження смертності та підвищення виживаності пацієнтів із бойовими травмами.
Документи пройшли громадське обговорення та були доопрацьовані мультидисциплінарною групою медичних фахівців, серед яких і бойові медики.
"Завдання системи охорони здоров'я та кожного лікаря - зменшити втрати серед військових. Українська система охорони здоров’я завдяки підтримці партнерів швидко підлаштовується під виклики воєнного часу. Один зі способів покращити якість допомоги при бойових травмах - впроваджувати в повсякденну практику найкращі світові протоколи лікування", - зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.
Він підкреслив, що затвердження цих клінічних протоколів дасть можливість шпиталям та закладам охорони здоров’я швидко й ефективно впроваджувати передові світові практики лікування бойової травми.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони отримало схвалення на впровадження програми підтримки військовослужбовців та їхніх сімей.
Дізнайтеся більше про можливості отримання допомоги ветеранами та їхніми родинами через платформу "е-Ветеран".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.