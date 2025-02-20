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В Украине утвердили новые формы налоговых деклараций для некоторых предпринимателей: что изменилось

Четверг 20 февраля 2025 13:04
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В Украине утвердили новые формы налоговых деклараций для некоторых предпринимателей: что изменилось Для некоторых предпринимателей утвердили новые формы налоговых деклараций (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Министерство финансов утвердило новые формы некоторых налоговых деклараций. Изменения коснутся не всех предпринимателей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Какие декларации изменились и где найти новые формы

В Минфине рассказали, что утвердили новые формы таких налоговых деклараций:

Уточняется, что соответствующий приказ Министерства финансов №57 был подписан 31 января 2025 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 14 февраля 2025 года (под №232/43638).

На портале Минфина документ был обнародован несколько позже - 17 февраля.

В пресс-службе ведомства украинцам объяснили, что новые формы позволят плательщикам единого налога определять обязательства военного сбора и суммы минимального налогового обязательства - в соответствии с последними изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Украины.

Речь идет в частности об изменениях, введенных:

  • законом Украины №4015-ІХ от 10 октября 2024 года (относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения);
  • законом Украины №4113-ІХ от 4 декабря 2024 года (относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине).

Так, с 1 января 2025 года обязанность уплаты военного сбора установили для:

  • ФЛП - плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп - в размере 10% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в расчете на календарный месяц);
  • для плательщиков единого налога 3 группы в размере 1% дохода (определенного согласно статье 292 Кодекса).

Процесс расчета минимального налогового обязательства (МНО) также был уточнен.

Напомним, ранее мы рассказывали о важных изменениях для ФЛП и предприятий (в части отчетности).

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