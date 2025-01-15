В Україні затвердили характеристики тестів НМТ 2025: що зміниться для абітурієнтів

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Тести з різних предметів будуть містити певну кількість завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ УЦОЯО.
Загальні характеристики тестів:
Кожен учасник матиме 60 хвилин для виконання завдань.
У абітурієнтів буде можливість самостійно перерозподіляти час у межах двох блоків, між якими буде передбачена 20-хвилинна перерва.
Максимальна кількість балів за тестування з кожного предмета:
Для участі в НМТ 2025 року майбутні вступники можуть зареєструватися з 6 березня по 3 квітня. Абітурієнтам необхідно вчасно подати заявку.
Нагадаємо, що завдання з української мови на Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року формуватимуть відповідно до нового правопису. Водночас програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови базується на чинних навчальних програмах.