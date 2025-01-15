В Украине утвердили характеристики тестов НМТ 2025: что изменится для абитуриентов

Общие характеристики тестов:

Тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий.

Тест по математике будет состоять из 22 заданий.

Тест по физике будет содержать 20 заданий.

Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) - по 32 задания для каждого языка.

Каждый участник будет иметь 60 минут для выполнения заданий.

У абитуриентов будет возможность самостоятельно перераспределять время в пределах двух блоков, между которыми будет предусмотрен 20-минутный перерыв.

Оценка результатов тестирования

Максимальное количество баллов за тестирование по каждому предмету:

Математика - 32 балла;

- 32 балла; Украинский язык - 45 баллов;

- 45 баллов; История Украины - 54 балла;

- 54 балла; Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) - 32 балла;

32 балла; Украинская литература - 45 баллов;

- 45 баллов; Биология - 46 баллов;

- 46 баллов; География - 46 баллов;

- 46 баллов; Физика - 32 балла;

- 32 балла; Химия - 40 баллов.

Для участия в НМТ 2025 года будущие абитуриенты могут зарегистрироваться с 6 марта по 3 апреля. Абитуриентам необходимо вовремя подать заявку.