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В Украине утвердили характеристики тестов НМТ 2025: что изменится для абитуриентов

Фото: Обновленные правила и характеристики тестирования (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) утвердил общие характеристики Национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года. Тесты по разным предметам будут содержать определенное количество заданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ УЦОКО.

Общие характеристики тестов:

  • Тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий.
  • Тест по математике будет состоять из 22 заданий.
  • Тест по физике будет содержать 20 заданий.
  • Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) - по 32 задания для каждого языка.

Каждый участник будет иметь 60 минут для выполнения заданий.

У абитуриентов будет возможность самостоятельно перераспределять время в пределах двух блоков, между которыми будет предусмотрен 20-минутный перерыв.

Оценка результатов тестирования

Максимальное количество баллов за тестирование по каждому предмету:

  • Математика - 32 балла;
  • Украинский язык - 45 баллов;
  • История Украины - 54 балла;
  • Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) - 32 балла;
  • Украинская литература - 45 баллов;
  • Биология - 46 баллов;
  • География - 46 баллов;
  • Физика - 32 балла;
  • Химия - 40 баллов.

Для участия в НМТ 2025 года будущие абитуриенты могут зарегистрироваться с 6 марта по 3 апреля. Абитуриентам необходимо вовремя подать заявку.

Напомним, что задания по украинскому языку на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2025 года будут формировать в соответствии с новым правописанием. В то же время программа внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку базируется на действующих учебных программах.

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