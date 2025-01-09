В Україні затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про власника PIN-UP Ukraine Ігоря Зотько.

За даними слідства, реальними власниками цього бізнесу є росіяни, які використовували казино для відмивання грошей і фінансування збройної агресії проти України.

Водночас відомо, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн гривень у статутний капітал компанії, а також досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ - реальними власниками онлайн-казино.

Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

"Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України", - наголосили в ДБР.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним власникам казино, директору, власнику торгової марки та керівнику КРАІЛ.

Правоохоронці наголосили, що раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.