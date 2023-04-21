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В Украине задержан директор полиграфической компании, финансировавший РФ в Крыму

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 23:15
В Украине задержан директор полиграфической компании, финансировавший РФ в Крыму Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Директор полиграфической компании финансировала оккупантов в Крыму с 2014 года. Правоохранители обнаружили женщину и задержали ее. Ей объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Подозреваемая осуществляла хозяйственную деятельность во взаимодействии с РФ, незаконными "органами" власти, созданными на временно оккупированной территории Крыма. Будучи руководителем полиграфического предприятия в АР Крым, после аннексии полуострова РФ она перерегистрировала фирму в так называемой "межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №9 в Республике Крым", - говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения в РФ предприятие продолжило производить полиграфическую продукцию на временно оккупированной территории АР Крым. А его руководитель организовала механизм перемещения готовой продукции на территорию Украины.

Для этого при ввозе полиграфических товаров на таможенную территорию Украины таможенным органам предоставлялась недостоверная информация о фирме-импортере, а также о стране изготовления товара - в документах страной производителем значилась Сирия. Средства, вырученные от продажи товара на территории Украины, подозреваемая через подконтрольные предприятия переправляла на временно оккупированную территорию АР Крым.

Женщине доложено о подозрении гражданке Украины по факту коллаборационной деятельности. По ходатайству прокурора подозреваемой избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, что жительница Херсонской области помогала оккупантам проводить незаконный "референдум". Правоохранители ее обнаружили и задержали. Ее подозревают в коллаборационной деятельности.

СБУ задержала двух изменников, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть под Киевом. Злоумышленниками оказались два чиновника 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области.

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