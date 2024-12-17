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В Україні засуджених, які не можуть сплатити штраф, чекає новий спосіб покарання

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4081-ІХ. Він передбачає удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду.

Закон передбачає заміну штрафу іншим видом покарання у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.

Також надається можливість відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування засуджених на відповідний обʼєкт та у зворотному напрямі.

Однак тривалість громадських робіт обмежена - не більше чотирьох годин на день або, за заявою засудженого, до восьми годин на день, але не менше 40 годин на місяць.

Для неповнолітніх норма складає не більше двох годин на день і не менше 25 годин на місяць.

Нагадаємо раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський підписав закон №9185, який дозволить ввести в Україні новий спосіб покарання - пробаційний нагляд. Він буде альтернативою обмеженню чи позбавленню волі.

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Володимир ЗеленськийШтрафи