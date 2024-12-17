В Украине осужденных, которые не могут оплатить штраф, ждет новый способ наказания

Закон предусматривает замену штрафа другим видом наказания в случае, если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием имущества и средств у должника.

Также предоставляется возможность отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки осужденных на соответствующий объект и в обратном направлении.

Однако продолжительность общественных работ ограничена - не более четырех часов в день или, по заявлению осужденного, до восьми часов в день, но не менее 40 часов в месяц.

Для несовершеннолетних норма составляет не более двух часов в день и не менее 25 часов в месяц.

Напомним ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский подписал закон №9185, который позволит ввести в Украине новый способ наказания - пробационный надзор. Он будет альтернативой ограничению или лишению свободы.