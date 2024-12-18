В Україні засуджені зможуть покидати колонії: за яких умов

Верховна Рада прийняла законопроект, що дозволяє засудженим виїжджати за межі виправних колоній у певних випадках

18 грудня 2024 року Верховна Рада України прийняла за основу урядовий проект закону №12127, який передбачає можливість короткочасних виїздів для засуджених у разі тяжкої хвороби або смерті близького родича. Законопроект передбачає внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України, що регулює порядок короткочасних виїздів засуджених з виправних колоній.

Що передбачає новий законопроект

Згідно з проектом, засудженим, які перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки, дільницях соціальної реабілітації та виховних колоніях, дозволяється короткочасний виїзд за межі колонії в разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, що загрожує його життю. Тривалість такого виїзду не повинна перевищувати семи діб (не враховуючи часу на проїзд у обидва кінці, не більше трьох діб). Іншим засудженим дозволяється виїзд на строк не більше однієї доби, також з урахуванням часу на проїзд.

Порядок подачі заяви та прийняття рішення

Заява засудженого на короткочасний виїзд розглядається протягом доби. Дозвіл на виїзд надається начальником колонії, з урахуванням оцінки поведінки засудженого та ризиків вчинення ним повторного злочину. Час перебування поза межами колонії зараховується до строку відбування покарання. Для неповнолітніх засуджених виїзд може бути дозволений тільки за умови супроводження родичами або піклувальниками.

Фінансування виїздів та охорона засуджених

Витрати, пов’язані з виїздом засуджених, покривають самі засуджені або їх родичі. Для охорони під час виїзду засуджених, які перебувають в колоніях середнього та максимального рівня безпеки, відповідальні охоронні групи колоній.

Зміни для мінімальних та середніх рівнів безпеки

Особам, що утримуються в колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами або в дільницях соціальної реабілітації, надається можливість самостійно добиратися до місця призначення та повертатися назад. Водночас для засуджених, які перебувають у колоніях середнього та високого рівня безпеки, забезпечується супровід охорони.

Ключові моменти для виконання законопроекту

Згідно з законом, Міністерство юстиції України повинно визначити порядок організації та оплати короткочасних виїздів, а також розрахунок витрат, що виникають під час переміщення та охорони засуджених. Закон набуде чинності через три місяці після припинення воєнного стану в Україні.