В Україні засудили ще 4 бойовиків, які воювали під Харковом, Луганськом та Донецьком (фото)

Усіх 4 бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР" засудили до ув’язнення від 10 до 15 років. Зловмисники у складі російських окупантів воювали на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках.
Що відомо про засуджених
вирок 14 років позбавлення волі отримав ворожий "снайпер-радіотелефоніст", якого бійці ЗСУ взяли в полон у Момотовому в Харківській області. Так, 23-річний громадянин Росії, мобілізований із Донецька, воював проти ЗСУ в окремому стрілецько-снайперському взводі 3 батальйону 115 полку так званого "ДНР" ЗС РФ.
іншого бойовика, уродженця Антрациту, стрільця 208 полку так званої "народної міліції ЛНР", бійці ЗСУ взяли у полон під час боїв у районі міста Рубіжне в Луганській області. Враховуючи той факт, що бойовик є громадянином України, за перехід на бік ворога в період збройного конфлікту йому інкриміновано державну зраду. Його засуджено до 15 років позбавлення волі за трьома статтями.
двом іншим захопленим у полон бойовикам судді винесли вирок 10 років позбавлення волі. Один із них - "старший стрілок" гранатометного взводу незаконного воєнного формування так званої "ЛНР", який потрапив у полон під час боїв за Сєвєродонецьк. Інший бойовик - мешканець селища Зимогір’я Луганської області. Воював у складі так званого "2 армійського корпусу" російських окупаційних військ на території Луганської та Донецької областей. Обох бойовиків суд визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України.