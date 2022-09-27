В Україні засудили ще 4 бойовиків, які воювали під Харковом, Луганськом та Донецьком (фото)

Реальні терміни ув’язнення отримали ще 4 бойовики, які воювали на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Усіх 4 бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР" засудили до ув’язнення від 10 до 15 років. Зловмисники у складі російських окупантів воювали на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках.

Як повідомлялось, Служба безпеки викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.

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