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В Украине осудили еще 4 боевиков, воевавших под Харьковом, Луганском и Донецком (фото)

Фото: в Украине осудили еще 4 боевиков, воевавших под Харьковом, Луганском и Донецком (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Реальные сроки заключения получили еще 4 боевика, воевавших на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Все 4 боевика так называемых "ЛНР" и "ДНР" приговорены к заключению от 10 до 15 лет. Злоумышленники в составе российских оккупантов воевали на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях.

Что известно об осужденных

  • приговор 14 лет лишения свободы получил вражеский "снайпер-радиотелефонист", которого бойцы ВСУ взяли в плен в Момотовом в Харьковской области. Так, 23-летний гражданин России, мобилизованный из Донецка, воевал против ВСУ в отдельном стрелково-снайперском взводе 3 батальона 115 полка так называемого "ДНР" ВС РФ.
  • другого боевика, уроженца Антрацита, стрелка 208-го полка так называемой "народной милиции ЛНР", бойцы ВСУ взяли в плен во время боев в районе города Рубежное в Луганской области. Учитывая тот факт, что боевик является гражданином Украины, за переход на сторону врага в период вооруженного конфликта ему инкриминировано госизмену. Он приговорен к 15 годам лишения свободы по трем статьям.
  • двум другим захваченным в плен боевикам судьи вынесли приговор 10 лет лишения свободы. Один из них - "старший стрелок" гранатометного взвода незаконного военного формирования так называемой "ЛНР", попавший в плен во время боев за Северодонецк. Другой боевик - житель поселка Зимогорье Луганской области. Воевал в составе так называемого "2 армейского корпуса" российских оккупационных войск на территории Луганской и Донецкой областей. Оба боевика суд признал виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.

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