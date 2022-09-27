В Україні засудили ще 4 бойовиків, які воювали під Харковом, Луганськом та Донецьком (фото)
Фото: в Україні засудили ще 4 бойовиків, які воювали під Харковом, Луганськом та Донецьком (Getty Images)
Реальні терміни ув’язнення отримали ще 4 бойовики, які воювали на боці Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Усіх 4 бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР" засудили до ув’язнення від 10 до 15 років. Зловмисники у складі російських окупантів воювали на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках.
Що відомо про засуджених
- вирок 14 років позбавлення волі отримав ворожий "снайпер-радіотелефоніст", якого бійці ЗСУ взяли в полон у Момотовому в Харківській області. Так, 23-річний громадянин Росії, мобілізований із Донецька, воював проти ЗСУ в окремому стрілецько-снайперському взводі 3 батальйону 115 полку так званого "ДНР" ЗС РФ.
- іншого бойовика, уродженця Антрациту, стрільця 208 полку так званої "народної міліції ЛНР", бійці ЗСУ взяли у полон під час боїв у районі міста Рубіжне в Луганській області. Враховуючи той факт, що бойовик є громадянином України, за перехід на бік ворога в період збройного конфлікту йому інкриміновано державну зраду. Його засуджено до 15 років позбавлення волі за трьома статтями.
- двом іншим захопленим у полон бойовикам судді винесли вирок 10 років позбавлення волі. Один із них - "старший стрілок" гранатометного взводу незаконного воєнного формування так званої "ЛНР", який потрапив у полон під час боїв за Сєвєродонецьк. Інший бойовик - мешканець селища Зимогір’я Луганської області. Воював у складі так званого "2 армійського корпусу" російських окупаційних військ на території Луганської та Донецької областей. Обох бойовиків суд визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України.
Як повідомлялось, Служба безпеки викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.
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