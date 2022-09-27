ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине осудили еще 4 боевиков, воевавших под Харьковом, Луганском и Донецком (фото)

Новина українською →
Украина, Вторник 27 сентября 2022 15:09
В Украине осудили еще 4 боевиков, воевавших под Харьковом, Луганском и Донецком (фото) Фото: в Украине осудили еще 4 боевиков, воевавших под Харьковом, Луганском и Донецком (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Реальные сроки заключения получили еще 4 боевика, воевавших на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Все 4 боевика так называемых "ЛНР" и "ДНР" приговорены к заключению от 10 до 15 лет. Злоумышленники в составе российских оккупантов воевали на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях.

В Украине осудили еще 4 боевиков, воевавших под Харьковом, Луганском и Донецком (фото)

Что известно об осужденных

  • приговор 14 лет лишения свободы получил вражеский "снайпер-радиотелефонист", которого бойцы ВСУ взяли в плен в Момотовом в Харьковской области. Так, 23-летний гражданин России, мобилизованный из Донецка, воевал против ВСУ в отдельном стрелково-снайперском взводе 3 батальона 115 полка так называемого "ДНР" ВС РФ.
  • другого боевика, уроженца Антрацита, стрелка 208-го полка так называемой "народной милиции ЛНР", бойцы ВСУ взяли в плен во время боев в районе города Рубежное в Луганской области. Учитывая тот факт, что боевик является гражданином Украины, за переход на сторону врага в период вооруженного конфликта ему инкриминировано госизмену. Он приговорен к 15 годам лишения свободы по трем статьям.
  • двум другим захваченным в плен боевикам судьи вынесли приговор 10 лет лишения свободы. Один из них - "старший стрелок" гранатометного взвода незаконного военного формирования так называемой "ЛНР", попавший в плен во время боев за Северодонецк. Другой боевик - житель поселка Зимогорье Луганской области. Воевал в составе так называемого "2 армейского корпуса" российских оккупационных войск на территории Луганской и Донецкой областей. Оба боевика суд признал виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны