В Украине осудили еще 4 боевиков, воевавших под Харьковом, Луганском и Донецком (фото)

Реальные сроки заключения получили еще 4 боевика, воевавших на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Все 4 боевика так называемых "ЛНР" и "ДНР" приговорены к заключению от 10 до 15 лет. Злоумышленники в составе российских оккупантов воевали на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях.

Как сообщалось, Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.

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