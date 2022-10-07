В Україні засудили організатора агентурної мережі Росії "Професора"

В Україні винесли вирок нещодавно затриманому організатору міжрегіональної агентурної мережі ФСБ "Професору". Наступні 15 років він проведе за решіткою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Злочинця було визнано винним у державній зраді.

Під час суду СБУ передала усі зібрані докази того, що одесит із псевдонімом "Професор"був завербований ФСБ.

"Нагадаємо, що у серпні цього року співробітники СБУ провели багатоетапну спеціальну операцію і затримали "Професора" на "гарячому" - при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації", - пише пресслужба.

Було встановлено, що одесит почав співпрацювати з ворогом з власної ініціативи ще з початку повномасштабного вторгнення Росії. Злочинець став резидентом ФСБ, підшукуючи в інших регіонах потенційну агентуру, яка б виконувала завдання зі збору інформації та корегування вогню.

"Доведено, що діючи в інтересах ворожої спецслужби, він організував збір інформації щодо дислокації центрів прийняття рішень, військових і стратегічних об’єктів по всій Україні, зокрема в Одесі", - додає пресслужба.