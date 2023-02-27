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Україні зараз потрібні танки Leopard, а не Abrams, - Білий дім

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Вашингтон, Понеділок 27 лютого 2023 00:55
Україні зараз потрібні танки Leopard, а не Abrams, - Білий дім Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден схвалив постачання основних бойових танків Abrams в Україну лише через тиск Німеччини.

Про це радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив в ефірі телеканалу CNN, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, спочатку Байден вирішив не відправляти танки після переговорів із військовими, які сказали, що вони марні на полі бою в цій битві.

З іншого боку, німецькі танки вважалися за корисні.

"Але німці сказали президенту, що вони не готові відправити цих леопардів у бій доти, доки президент не погодиться відправити і Abrams", - сказав Салліван.

Він зазначив, що в інтересах єдності НАТО та України Байден погодився на довгострокові постачання танків Abrams.

"Хоча Abrams це не те що Україні зараз потрібно. Ці Leopards вирушають зараз, і це приклад того, як Джо Байден гуртує глобальний альянс, щоб дати Україні те, що їй потрібно", - сказав він.

В інтерв'ю Салліван відповів на запитання, що танки Abrams можуть взагалі не прибути до України цього року.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляло, що танки Abrams можуть доставити в Україну наприкінці 2023 року або на початку 2024 року.

При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, якщо Abrams прибудуть до України у серпні, це може бути пізно.

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