Україні зараз потрібна стабільність поставок, а не розблокування нової зброї, - Кулеба

Для України зараз більш пріоритетні стабільні постачання обіцяної західної зброї, а не розблокування нової.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у коментарі Bloomberg заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що на полях саміту НАТО, який відбувається зараз у Вільнюсі, офіційно було створено коаліцію з бойових літаків для України, в рамках якої планується навчання наших пілотів.

"Нам потрібно забезпечити стабільне постачання артилерійських боєприпасів, тому що це те, що потрібно у великих кількостях на постійній основі. Ми працюємо над тим, щоб отримати більше гаубиць 155 калібру", - додав міністр.

Кулеба також заявив, що вітає анонс Франції про передачу Україні далекобійних ракет.

"Я думаю, що зараз питання не в тому, щоб розблокувати нові озброєння, тому що ми їх розблокували, а в тому, щоб забезпечити стабільність постачання та прискорити постачання нещодавно обіцяних озброєнь", - додав глава МЗС.

Нова допомога Україні

Нагадаємо, під час саміту НАТО кілька країн анонсували нову військову допомогу для України. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани передати нашій країні далекобійні ракети. Як з'ясували ЗМІ, йдеться про SCALP.

Також Німеччина анонсувала постачання нової зброї до України. Зокрема, планується передати дві установки зенітного ракетного комплексу Patriot і танки Leopard 1.

Все це відбувається на тлі українського контрнаступу, який триває з початку літа. Наші захисники вже змогли деокупувати кілька населених пунктів та взяти Бахмут під вогневий контроль.