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В Україні запустять портал, де можна буде повідомити про виявлену корупцію

Фото: голова НАЗК Олександр Новіков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На початку вересня в Україні планують запустити портал, на якому мешканці зможуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НАЗК Олександра Новікова в ефірі телемарафону.

"У вересні, сподіваємось, у перших числах, Національне агентство (з питань запобігання корупції - ред.) запустить портал викривачів", - сказав він.

Новіков пояснив, що йдеться про спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх компаніях, які потраплятимуть або її керівникам, або уповноваженим із запобігання корупції, а також правоохоронним органам, як НАБУ, ДБР, НАЗК та Нацполіції.

Він зазначив, що портал врахує рекомендації ЄС і досвід інших держав із побудови взаємодії з викривачами.

"Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції", - сказав він.

Новіков зауважив, що анонімні викривачі зможуть отримати 10% від предмета корупційного правопорушення після рішення суду. При цьому розмір винагороди не може бути понад 14 млн гривень.

Закон про викривачів корупції

Нагадаємо, у 2020 році в Україні набрав чинності закон, який гарантує право викривачів корупції на винагороду.

При цьому документ звільняє викривачів корупції від юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції, якщо вони виявилися помилковими.

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