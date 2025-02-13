В Україні запустять нову систему для видачі мисливських посвідчень

Причиною цього стали виявлені факти зловживань при проведенні іспитів в одному з міжрегіональних управлінь. Співробітникам цього управління вже повідомлено про підозру.

Позапланова перевірка має виявити можливі порушення у всіх територіальних підрозділах Держлісагентства. За її підсумками можуть бути ухвалені дисциплінарні та кадрові рішення, а в разі виявлення порушень матеріали передаватимуться до правоохоронних органів.

Щоб мінімізувати ризики зловживань, Держлісагентство розпочинає роботу над створенням автоматизованої інформаційної системи "Мисливець", яка об’єднає всі регіональні бази даних. Це унеможливить маніпуляції посадовців під час приймання іспитів.

Крім того, планується запровадження функціоналу онлайн-трансляції іспитів, що дозволить посилити контроль за процесом на централізованому рівні.

Реформа у сфері видачі мисливських посвідчень спрямована на забезпечення прозорості та справедливості у цій процедурі, а також на викорінення корупційних схем.