Як працюватиме нова система моніторингу

Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, над створенням єдиної цифрової платформи наразі працюють Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством розвитку громад та територій (Мінрегіоном). Ініціатива реалізується за дорученням президента.

Через новий ресурс кожен українець зможе напряму подати сигнал про відсутність світла, тепла чи води у своїй оселі.

"Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції. Ці дані потрібні, щоб ми бачили реальну картину і реагували у режимі 24/7", - наголосив Корецький.

Рішення щодо водопостачання та залучення військових інженерів

За словами прем'єр-міністра, цього тижня на рівні уряду підготують пакет рішень щодо водопостачання окремо для столиці, а також визначать правила пріоритезації водопостачання в разі нових обстрілів та руйнувань інфраструктури.

"Алгоритм для критичних ситуацій буде єдиним для всієї країни з урахуванням регіональних особливостей", - підкреслив Корецький.

Крім того, за дорученням президента опрацьовано залучення до ремонтних робіт підпорядкованої Міноборони Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Як пояснив очільник уряду, цивільні комунальники не мають можливості так само оперативно працювати в бойових умовах і не оснащені спеціальною технікою, яку вже ефективно використовує ДССТ у прифронтових областях.

Міноборони спільно із ЗСУ мають визначити серед військовослужбовців профільних інженерів та електриків, актуалізувати списки та за регіональним принципом направити їх у резерв ДССТ як додаткову силу в разі потреби.