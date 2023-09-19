В Україні запустять лабораторії, в яких перевірятимуть будівельну продукцію на відповідність стандартам, - Шуляк

За її словами, все це - частина імплементації 305 регламенту ЄС, суть якого у приведенні до відповідності української будівельної продукції всім стандартам, нормам та характеристикам ЄС. Дані щодо виробів мають міститися у відкритому доступі, що допоможе унеможливити використання низькопробних небезпечних матеріалів та фальсифікату.

"305 регламент - один з перших кроків до промислового безвізу. Якби не повномасштабна війна, він почав би діяти з 1 січня 2023. Але ми були змушені перенести його на 2025 рік, адже необхідно організувати мережу сучасних лабораторій, призначити органи оцінки відповідності тощо. Сподіваємося, за цей час зробимо всі організаційні речі, і 305 регламент в Україні запрацює повноцінно”, - зазначає нардеп.

Перші кроки в цьому напрямку робляться вже сьогодні, запевняє вона. Так, спільно з Міністерством відновлення і Міністерством цифрової трансформації нещодавно був відкритий е-кабінет виробника будівельної продукції в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва (ЄДЕССБ).

"Там виробники декларують показники своєї продукції. Зараз це добровільно, але згодом стане обов‘язковим. Мета цього зрозуміла і чітка - ми прагнемо, щоб в Україні виготовлялися і використовувалися виключно безпечні, якісні сучасні матеріали. Без них неможлива ані відбудова, ані майбутнє будівництво, взагалі", - наголосила Шуляк.

Нагадаємо, майже рік тому в парламенті ухвалили законопроєкт № 4142, який забороняє використання азбесту в будівництві. Через нього можуть виникати серйозні проблеми зі здоров'ям - його волокна мають форму твердих голок і потрапляючи під час будівельних чи ремонтних робіт до організму, призводять до невиліковних хвороб дихальних шляхів.