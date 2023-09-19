В Украине запустят лаборатории, в которых будут проверять строительную продукцию на соответствие стандартам, - Шуляк

По ее словам, все это часть имплементации 305 регламента ЕС, суть которого в приведении к соответствию украинской строительной продукции всем стандартам, нормам и характеристикам ЕС. Данные относительно изделий должны содержаться в открытом доступе, что поможет сделать невозможным использование низкопробных опасных материалов и фальсификата.

"305 регламент - один из первых шагов к промышленному безвизу. Если бы не полномасштабная война, он начал бы действовать с 1 января 2023 года. Но мы были вынуждены перенести его на 2025 год, ведь необходимо организовать сеть современных лабораторий, назначить органы оценки соответствия и т.д. Надеемся, за это время сделаем все организационные вещи, и 305-й регламент в Украине заработает полноценно", - отмечает нардеп.

Первые шаги в этом направлении предпринимаются уже сегодня, уверяет она. Так, совместно с Министерством восстановления и Министерством цифровой трансформации недавно был открыт е-кабинет производителя строительной продукции в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ).

"Там производители декларируют показатели своей продукции. Сейчас это добровольно, но впоследствии станет обязательным. Цель этого ясна и четкая - мы стремимся, чтобы в Украине производились и использовались исключительно безопасные, качественные современные материалы. Без них невозможно ни восстановление, ни будущее строительство вообще", - подчеркнула Шуляк.

Напомним, почти год назад в парламенте был принят законопроект №4142, запрещающий использование асбеста в строительстве. Из-за него могут возникать серьезные проблемы со здоровьем - его волокна имеют форму жестких игл и попадая во время строительных или ремонтных работ в организм, приводят к неизлечимым болезням дыхательных путей.