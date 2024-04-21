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Росіяни завдали збитків навколишньому середовищу України у розмірі понад 2 трлн грн, - міністр

Неділя 21 квітня 2024 02:28
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Росіяни завдали збитків навколишньому середовищу України у розмірі понад 2 трлн грн, - міністр Фото: міністр екології Руслан Стрілець (wikimedia.org)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець назвав збитки екології через російське вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Росіяни, за словами міністра захисту навколишнього середовища, завдали збитків довкіллю у розмірі 2,4 трлн доларів.

"На сьогодні збитки довкіллю вже понад 2,4 трлн гривень, це понад 4200 випадків злочинів проти довкілля", - поінформував Стрілець.

Міністр відреагував на удари росіян щодо енергетичної інфраструктури України. За його словами, атаки впливають не лише на інфраструктуру, а й на стан довкілля.

"Що стосується ударів по енергетиці, то це не тільки вплив на інфраструктуру та життя людей. Це горіння, це викиди, це відходи руйнації, це велика кількість того, що впливає на стан нашого довкілля.", - заявив Стрілець.

Також міністр назвав збитки від руйнування росіянами Каховської ГЕС.

"Коли відбувся теракт на Каховській ГЕС, міністерство звернулося до експертів "Юнеп" - це організація ООН, яка займається саме довкіллям. Вони дали нам понад 20 експертів з понад 20 країн світу. Там вже було намагання порахувати втрати екосистемних послуг. Цифри були понад 15 млн доларів", - сказав Стрілець.

Проблеми екології під час війни

Раніше ми писали, що в українському парламенті розповіли, як країна перемагає екологічні виклики війни.

До речі, росіяни відновили удари по енергетиці України. Так, у Харкові через ракетний удар повністю знищено ТЕЦ-5, а в області росіяни пошкодили Зміївську ТЕС.

Також ми повідомляли, що в Харківській ОВА назвали збитки навколишньому середовищу після удару по нафтобазі.

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