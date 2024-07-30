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В Україні запустили ще одну потужну газову свердловину: в чому її особливість

Фото: в Україні запустили потужну газову свердловину (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину з дебітом 274 тис. кубометрів газу на добу. Її особливість в тому, що плановий вибій розташований безпосередньо під населеним пунктом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Як зазначили в прес-службі, введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%. На черзі наступна свердловина, яку буде введено в експлуатацію вже в серпні цього року.

За даними прес-служби, фахівці "Укрбургазу" за чотири місяці пробурили свердловину з відходом вибою понад 1300 м.

Всього за перше півріччя 2024 року Укргазвидобування пробурило 50 свердловин, з них ввели в експлуатацію - 41.

Видобуток газу

"Укргазвидобування" (УГВ) - найбільша газовидобувна компанія в Україні, яка є частиною державної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Вона займається розвідкою, видобутком, переробкою та транспортуванням природного газу і газового конденсату. Основні видобувні регіони компанії знаходяться в східній і західній частинах України.

У червні наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила Сергія Лагна тимчасово виконувачем обов’язки керівника АТ "Укргазвидобування" замість Олега Толмачева.

Україна за 2023 рік наростила видобуток газу на 0,9% до 18,7 млрд кубометрів. На "Укргазвидобування припало 13,9 млрд кубометрів, на "Укрнафту" - майже 1,1 млрд, решта 3,7 млрд - на приватні компанії.

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