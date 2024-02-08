В Україні запустили ще дві потужні газові свердловини

Як зазначається в повідомленні, у 2024 році Група "Нафтогаз" продовжить нарощувати видобуток власного газу, це можливо передусім завдяки технологіям, які "Укргазвидобування" впровадило у свою діяльність.

За даними пре-служби, впродовж 2023 року запустити 86 нових свердловин. З них 24 - з початковим дебітом понад 100 тис. куб. м.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогорічна зима буде першою для України, яку пройдемо завдяки газу власного видобутку без імпорту.

Чернишов повідомив, що планується "зберегти темпи 7%-го зростання добичі газу" на рік. За його словами, мета на 2024 рік - 14 млрд кубічних метрів тільки за рахунок "Нафтогазу". Він також відзначив важливість збільшення видобутку і у приватних компаній.