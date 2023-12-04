В Україні запустили сайт з вакансіями по відбудові країни

В Україні створили сайт, на якому розміщуватимуть вакансії по відбудові країни від наслідків російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook .

У міністерстві зазначили, що спільно з "Укрпоштою", "Укрзалізницею" за підтримки "Української інфраструктурної асоціації", а також порталу robota.ua запускають проект "Робота та відновлення".

В рамках проекту вже створили веб-сайт, на якому можна знайти перелік пропозицій посад від роботодавців, які беруть участь у відновленні регіонів, територій та інфраструктури. Зокрема, там представлені вакансії з можливістю безкоштовного навчання, перекваліфікації та проживання, що є важливим для переселенців.

Зараз на сайті вже представлено понад тисячу актуальних вакансій, вони постійно оновлюються.

"Цей проект допоможе забезпечити роботою українців, у тому числі тих, хто був змушений залишити свої будинки. А також посилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення загалом", - заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

У міністерстві зазначають, що портал має зручні фільтри та інструменти сортування, завдяки чому користувачі можуть вибрати роботу за сферою, географією чи роботодавцем. Також на сайті можна знайти відповіді на часті запитання щодо працевлаштування.

Відновлення України

Нагадаємо, Україна продовжує процес відновлення від наслідків вторгнення російських окупантів. У цьому їй допомагають союзники.

Зокрема, нещодавно Японія пообіцяла передати Україні 160 млн євро.

Також Словаччина заявила про готовність виділити гранти до 5 мільйонів євро на відновлення інфраструктурних об'єктів.