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В Украине запустили сайт с вакансиями по восстановлению страны

Понедельник 04 декабря 2023 15:45
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В Украине запустили сайт с вакансиями по восстановлению страны Фото: в Украине запустили сайт с вакансиями по восстановлению страны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине создали сайт, на котором будут размещать вакансии по восстановлению страны от последствий российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

В министерстве отметили, что совместно с "Укрпочтой", "Укрзализныцей" при поддержке "Украинской инфраструктурной ассоциации", а также портала robota.ua запускают проект "Работа и восстановление".

В рамках проекта уже создали вебсайт, на котором можно найти перечень пропозиций должностей от работодателей, которые участвуют в восстановлении регионов, территорий и инфраструктуры. В частности, там представлены вакансии с возможностью бесплатного обучения, переквалификации и проживания, что важно для переселенцев.

Сейчас на сайте уже представлены более тысячи актуальных вакансий, они постоянно обновляются.

"Этот проект поможет обеспечить работой украинцев, в том числе тех, кто был вынужден покинуть свои дома. А также усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления в целом", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

В министерстве отмечают, что портал имеет удобные фильтры и инструменты сортировки, благодаря чему пользователи могут выбрать работу по сфере, географии или работодателю. Также на сайте можно найти ответы на частые вопросы насчет трудоустройства.

Восстановление Украины

Напомним, Украина продолжает процесс восстановления от последствий вторжения российских оккупантов. В этом ей помогают союзники.

В частности, недавно Япония пообещала передать Украине 160 млн евро.

Также Словакия заявила о готовности выделить гранты до 5 миллионов евро на восстановление инфраструктурных объектов.

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