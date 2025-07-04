В Україні запустили проєкт підтримки дітей з інвалідністю: хто і яку допомогу отримає

Навіщо це потрібно

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович зазначає, що більшість дітей з інвалідністю можуть відвідувати школу, але через відсутність належної підтримки діти з комплексними порушеннями змушені залишатися вдома. Саме для них створюють цю послугу.

Ідея полягає у поєднанні догляду, розвитку та освітніх елементів - щоб діти могли розвиватися, соціалізуватися та з часом інтегруватися в освітній процес. Водночас це дасть можливість батькам повернутися на роботу або перепочити від щоденного догляду.

Як це працюватиме

Послуга надаватиметься для дітей з інвалідністю від 6 років, у яких визначений не нижчий ніж 4 рівень підтримки за висновком ІРЦ.

Надавачі (як приватні, так і юридичні особи) повинні мати фахову команду - соціальних працівників, вихователів, психологів, спеціалістів з реабілітації - та бути зареєстрованими в офіційних реєстрах. У приміщеннях мають бути відеокамери з онлайн-доступом для батьків.

За кожну дитину держава платитиме 24 тисячі гривень на місяць, а за досягнення результатів - передбачена мотиваційна виплата.

Що мають зробити громади

Щоб взяти участь у проєкті, громада має:

подати заявку та обґрунтувати потребу в послузі;

облаштувати безбар’єрне приміщення (бажано у школі або поряд);

забезпечити підвезення дітей;

співфінансувати послугу (комуналка, харчування);

призначити соціального менеджера;

контролювати якість надання послуги.

Цей підхід є частиною реформи, за якої фінансуються не установи, а послуги, які реально надаються дітям. Це наближає українську систему соціального захисту до європейських стандартів.