В Україні запустили проєкт підтримки дітей з інвалідністю: хто і яку допомогу отримає

В Україні стартує експериментальний проєкт із надання соціальної послуги для дітей з інвалідністю, які не можуть навчатися у звичайних школах. Він триватиме два роки й реалізовуватиметься за рахунок державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики.
Міністерка соцполітики Оксана Жолнович зазначає, що більшість дітей з інвалідністю можуть відвідувати школу, але через відсутність належної підтримки діти з комплексними порушеннями змушені залишатися вдома. Саме для них створюють цю послугу.
Ідея полягає у поєднанні догляду, розвитку та освітніх елементів - щоб діти могли розвиватися, соціалізуватися та з часом інтегруватися в освітній процес. Водночас це дасть можливість батькам повернутися на роботу або перепочити від щоденного догляду.
Послуга надаватиметься для дітей з інвалідністю від 6 років, у яких визначений не нижчий ніж 4 рівень підтримки за висновком ІРЦ.
Надавачі (як приватні, так і юридичні особи) повинні мати фахову команду - соціальних працівників, вихователів, психологів, спеціалістів з реабілітації - та бути зареєстрованими в офіційних реєстрах. У приміщеннях мають бути відеокамери з онлайн-доступом для батьків.
За кожну дитину держава платитиме 24 тисячі гривень на місяць, а за досягнення результатів - передбачена мотиваційна виплата.
Щоб взяти участь у проєкті, громада має:
Цей підхід є частиною реформи, за якої фінансуються не установи, а послуги, які реально надаються дітям. Це наближає українську систему соціального захисту до європейських стандартів.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні сім’ї, які виховують дітей із тяжкими захворюваннями, можуть отримувати щомісячну фінансову допомогу навіть без статусу дитини з інвалідністю. Виплата становить 5126 або 6392 гривень (залежно від віку дитини) та надається на 6 місяців. Оформити її можна через органи соцзахисту або онлайн у "Дії". Заяву розглядають до 10 днів, а для продовження потрібно оновити медичну довідку.
Також ми розповідали, що військовослужбовці, які самостійно виховують дитину з інвалідністю до 18 років або утримують повнолітню дитину з інвалідністю І-ІІ групи, можуть бути звільнені з військової служби. Проте у законодавстві відсутнє чітке визначення "відсутності інших осіб, зобов’язаних виховувати дитину", що дозволяє військовим частинам відмовляти у звільненні.
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