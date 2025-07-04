В Украине запустили проект поддержки детей с инвалидностью: кто и какую помощь получит

Зачем это нужно

Министр соцполитики Оксана Жолнович отмечает, что большинство детей с инвалидностью могут посещать школу, но из-за отсутствия должной поддержки дети с комплексными нарушениями вынуждены оставаться дома. Именно для них создают эту услугу.

Идея заключается в сочетании ухода, развития и образовательных элементов - чтобы дети могли развиваться, социализироваться и со временем интегрироваться в образовательный процесс. В то же время это даст возможность родителям вернуться на работу или отдохнуть от ежедневного ухода.

Как это будет работать

Услуга будет предоставляться для детей с инвалидностью от 6 лет, у которых определен не ниже 4 уровня поддержки по заключению ИРЦ.

Поставщики (как частные, так и юридические лица) должны иметь профессиональную команду - социальных работников, воспитателей, психологов, специалистов по реабилитации - и быть зарегистрированными в официальных реестрах. В помещениях должны быть видеокамеры с онлайн-доступом для родителей.

За каждого ребенка государство будет платить 24 тысячи гривен в месяц, а за достижение результатов - предусмотрена мотивационная выплата.

Что должны сделать громады

Чтобы принять участие в проекте, громада должна:

подать заявку и обосновать потребность в услуге;

обустроить безбарьерное помещение (желательно в школе или рядом);

обеспечить подвоз детей;

софинансировать услугу (коммуналка, питание);

назначить социального менеджера;

контролировать качество предоставления услуги.

Этот подход является частью реформы, при которой финансируются не учреждения, а услуги, которые реально предоставляются детям. Это приближает украинскую систему социальной защиты к европейским стандартам.