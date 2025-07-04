В Украине запустили проект поддержки детей с инвалидностью: кто и какую помощь получит

В Украине стартует экспериментальный проект по предоставлению социальной услуги для детей с инвалидностью, которые не могут учиться в обычных школах. Он продлится два года и будет реализовываться за счет государственного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.
Министр соцполитики Оксана Жолнович отмечает, что большинство детей с инвалидностью могут посещать школу, но из-за отсутствия должной поддержки дети с комплексными нарушениями вынуждены оставаться дома. Именно для них создают эту услугу.
Идея заключается в сочетании ухода, развития и образовательных элементов - чтобы дети могли развиваться, социализироваться и со временем интегрироваться в образовательный процесс. В то же время это даст возможность родителям вернуться на работу или отдохнуть от ежедневного ухода.
Услуга будет предоставляться для детей с инвалидностью от 6 лет, у которых определен не ниже 4 уровня поддержки по заключению ИРЦ.
Поставщики (как частные, так и юридические лица) должны иметь профессиональную команду - социальных работников, воспитателей, психологов, специалистов по реабилитации - и быть зарегистрированными в официальных реестрах. В помещениях должны быть видеокамеры с онлайн-доступом для родителей.
За каждого ребенка государство будет платить 24 тысячи гривен в месяц, а за достижение результатов - предусмотрена мотивационная выплата.
Чтобы принять участие в проекте, громада должна:
Этот подход является частью реформы, при которой финансируются не учреждения, а услуги, которые реально предоставляются детям. Это приближает украинскую систему социальной защиты к европейским стандартам.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине семьи, которые воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями, могут получать ежемесячную финансовую помощь даже без статуса ребенка с инвалидностью. Выплата составляет 5126 или 6392 гривен (в зависимости от возраста ребенка) и предоставляется на 6 месяцев. Оформить ее можно через органы соцзащиты или онлайн в "Дії". Заявление рассматривают до 10 дней, а для продления нужно обновить медицинскую справку.
Также мы рассказывали, что военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет или содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы, могут быть уволены с военной службы. Однако в законодательстве отсутствует четкое определение "отсутствия других лиц, обязанных воспитывать ребенка", что позволяет военным частям отказывать в увольнении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.