В Україні запустили проект по безкоштовному зубопротезуванню ветеранів

Зазначається, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

Держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.

"Загалом плануємо витратити на цю програму 750 млн гривень, які вже закладені в державному бюджеті", - сказав прем'єр.

Державна програма протезування

Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.

Раніше цю програму розширили - ветеранам надали можливість отримати протез підвищеної функціональності. Такі протези виготовлені під індивідуальні потреби людини, мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики.

Вони допомагають учасникам бойових дій виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями та вести активний спосіб життя.