В Украине запустили проект по бесплатному зубопротезированию ветеранов

Отмечается, что участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, некоторые категории военнослужащих смогут бесплатно получить эти услуги в больницах, независимо от их формы собственности.

Государство компенсирует медучреждениям расходы на лечение через Национальную службу здоровья Украины.

"В целом планируем потратить на эту программу 750 млн гривен, которые уже заложены в государственном бюджете", - сказал премьер.

Государственная программа протезирования

Напомним, в Украине действует государственная программа протезирования, в рамках которой участники боевых действий не только могут получить протезы.

Ранее эту программу расширили - ветеранам предоставили возможность получить протез повышенной функциональности. Такие протезы изготовлены под индивидуальные потребности человека, имеют улучшенные антропологические, эргономические и косметические характеристики.

Они помогают участникам боевых действий выполнять физическую работу с повышенными нагрузками и вести активный образ жизни.