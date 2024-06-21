В Україні запустили портал про гуманітарне розмінування

В Україні було запущено інформаційний ресурс про гуманітарне розмінування. Там будуть зібрані вичерпні дані про протимінну діяльність у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.
Як розповіли у відомстві, портал стане "єдиним вікном" для:
На порталі про протимінну діяльність можна буде знайти:
Окрім цього там буде панель з даними про очищені землі та інфраструктуру, кількість операторів та машин для розмінування.
За даними Міністерства, раніше в Україні не було єдиного ресурсу, де б містилася інформація, яка необхідна операторам протимінної діяльності, аграріям, постраждалим громадянам та донорам.
Також портал дозволить фермерам простіше шукати зміни до порядку про використання коштів на програму грошових компенсацій.
Через повномасштабну війну значні території України забруднені вибухонебезпечними предметами, але влада поступово очищує ці райони.
Міністр економіки Юлія Свириденко нещодавно повідомила, що жінки складають вже 30% від усіх операторів протимінної діяльності, і уряд планує збільшити цю частку.
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