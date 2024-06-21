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В Украине запустили портал о гуманитарном разминировании

Иллюстративное фото: Минэкономики запустило портал о гуманитарном разминировании (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине был запущен информационный ресурс о гуманитарном разминировании. Там будут собраны исчерпывающие данные по противоминной деятельности в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

Как рассказали в ведомстве, портал станет "единственным окном" для:

  • сельхозпроизводителей, планирующих разминировать земли;
  • операторов противоминной деятельности;
  • украинских доноров;
  • госорганов, вовлеченных в разминирование.

На портале о противоминной деятельности можно будет найти:

  • последние новости;
  • анонсы событий;
  • нормативно правовые акты.

Кроме этого, там будет панель с данными об очищенных землях и инфраструктуре, количестве операторов и машин для разминирования.

По данным Министерства, ранее в Украине не было единого ресурса, где бы содержалась информация, необходимая операторам противоминной деятельности, аграриям, пострадавшим гражданам и донорам.

Также портал позволит фермерам проще искать изменения в порядке использования средств на программу денежных компенсаций.

 

Разминирование в Украине

Из-за полномасштабной войны значительные территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами, но власти постепенно очищают эти районы.

Министр экономики Юлия Свириденко недавно сообщила, что женщины составляют уже 30% всех операторов противоминной деятельности, и правительство планирует увеличить эту долю.

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