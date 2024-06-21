В Украине запустили портал о гуманитарном разминировании

Как рассказали в ведомстве, портал станет "единственным окном" для:

сельхозпроизводителей, планирующих разминировать земли;

операторов противоминной деятельности;

украинских доноров;

госорганов, вовлеченных в разминирование.

На портале о противоминной деятельности можно будет найти:

последние новости;

анонсы событий;

нормативно правовые акты.

Кроме этого, там будет панель с данными об очищенных землях и инфраструктуре, количестве операторов и машин для разминирования.

По данным Министерства, ранее в Украине не было единого ресурса, где бы содержалась информация, необходимая операторам противоминной деятельности, аграриям, пострадавшим гражданам и донорам.

Также портал позволит фермерам проще искать изменения в порядке использования средств на программу денежных компенсаций.

Разминирование в Украине

Из-за полномасштабной войны значительные территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами, но власти постепенно очищают эти районы.

Министр экономики Юлия Свириденко недавно сообщила, что женщины составляют уже 30% всех операторов противоминной деятельности, и правительство планирует увеличить эту долю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .