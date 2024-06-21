В Украине запустили портал о гуманитарном разминировании
В Украине был запущен информационный ресурс о гуманитарном разминировании. Там будут собраны исчерпывающие данные по противоминной деятельности в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.
Как рассказали в ведомстве, портал станет "единственным окном" для:
- сельхозпроизводителей, планирующих разминировать земли;
- операторов противоминной деятельности;
- украинских доноров;
- госорганов, вовлеченных в разминирование.
На портале о противоминной деятельности можно будет найти:
- последние новости;
- анонсы событий;
- нормативно правовые акты.
Кроме этого, там будет панель с данными об очищенных землях и инфраструктуре, количестве операторов и машин для разминирования.
По данным Министерства, ранее в Украине не было единого ресурса, где бы содержалась информация, необходимая операторам противоминной деятельности, аграриям, пострадавшим гражданам и донорам.
Также портал позволит фермерам проще искать изменения в порядке использования средств на программу денежных компенсаций.
Разминирование в Украине
Из-за полномасштабной войны значительные территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами, но власти постепенно очищают эти районы.
Министр экономики Юлия Свириденко недавно сообщила, что женщины составляют уже 30% всех операторов противоминной деятельности, и правительство планирует увеличить эту долю.
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