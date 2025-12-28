В Україні запустили карту енергоефективності: як перевірити, чи тримає тепло ваш будинок
Платформа ЛУН презентувала карту енергоефективності житлових будинків, яка дозволяє ще до купівлі чи оренди житла оцінити рівень комфорту та майбутні витрати на опалення.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на ЛУН.
Навіщо це українцям
За даними ЛУН, переважна більшість житлових будинків в Україні залишається неенергоефективною. Будинки без утеплення зазвичай мають клас енергоефективності E-G, що означає значні тепловтрати, нижчий рівень комфорту та високі платіжки за тепло.
"Енергоефективність - це практичний показник, який напряму впливає на витрати на опалення та рівень комфорту в будинку. Ми в ЛУН хочемо, щоб люди могли оцінювати житло не лише за ціною квадратного метра, а й за тим, скільки коштуватиме життя в ньому", - зазначає керівниця напряму соціальної відповідальності ЛУН Анна Денисенко.
Де втрачається тепло
Фахівці пояснюють: ефективність будинку залежить не лише від типу опалення, а насамперед від технології будівництва, стану стін і наявності утеплення. Навіть централізоване опалення може бути ефективним у модернізованих будинках - із теплоізольованими мережами, індивідуальними тепловими пунктами та утепленими фасадами.
Водночас у застарілих будинках тепловтрати можуть сягати до 30%, а мешканці мають обмежені можливості регулювати температуру у квартирах.
Які будинки найгірше тримають тепло (скриншот)
Що показує мапа і як перевірити своє житло
Мапа енергоефективності ЛУН агрегує дані про житлові будинки та дозволяє:
- дізнатися клас енергоефективності будинку;
- оцінити потенційні тепловтрати;
- порівнювати будинки між собою в межах району або міста.
Інструмент стане корисним як для покупців і орендарів, так і для девелоперів та органів місцевої влади - як індикатор стану житлового фонду.
Перевірити енергоефективність житла можна за посиланням.
Карта показує клас енергоефективності (скриншот)
Перший етап проекту
Наразі мапа охоплює 10 280 житлових будинків у Києві. Це лише перший етап - проект поступово розширюватиметься на інші міста України, а інформація оновлюватиметься з появою нових даних.
Дані сформовані на основі інформації ЛУН з первинного та вторинного ринків, а також від девелоперів. Методологічну й експертну підтримку забезпечує ГО "Екодія". У майбутньому до наповнення платформи планують залучати ОСББ та представників будинків.
