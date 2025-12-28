ua en ru
В Україні запустили карту енергоефективності: як перевірити, чи тримає тепло ваш будинок

Неділя 28 грудня 2025 08:00
В Україні запустили карту енергоефективності: як перевірити, чи тримає тепло ваш будинок Карта показує, наскільки енергоефективні житлові будинки (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Платформа ЛУН презентувала карту енергоефективності житлових будинків, яка дозволяє ще до купівлі чи оренди житла оцінити рівень комфорту та майбутні витрати на опалення.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на ЛУН.

Навіщо це українцям

За даними ЛУН, переважна більшість житлових будинків в Україні залишається неенергоефективною. Будинки без утеплення зазвичай мають клас енергоефективності E-G, що означає значні тепловтрати, нижчий рівень комфорту та високі платіжки за тепло.

"Енергоефективність - це практичний показник, який напряму впливає на витрати на опалення та рівень комфорту в будинку. Ми в ЛУН хочемо, щоб люди могли оцінювати житло не лише за ціною квадратного метра, а й за тим, скільки коштуватиме життя в ньому", - зазначає керівниця напряму соціальної відповідальності ЛУН Анна Денисенко.

Де втрачається тепло

Фахівці пояснюють: ефективність будинку залежить не лише від типу опалення, а насамперед від технології будівництва, стану стін і наявності утеплення. Навіть централізоване опалення може бути ефективним у модернізованих будинках - із теплоізольованими мережами, індивідуальними тепловими пунктами та утепленими фасадами.

Водночас у застарілих будинках тепловтрати можуть сягати до 30%, а мешканці мають обмежені можливості регулювати температуру у квартирах.

В Україні запустили карту енергоефективності: як перевірити, чи тримає тепло ваш будинокЯкі будинки найгірше тримають тепло (скриншот)

Що показує мапа і як перевірити своє житло

Мапа енергоефективності ЛУН агрегує дані про житлові будинки та дозволяє:

  • дізнатися клас енергоефективності будинку;
  • оцінити потенційні тепловтрати;
  • порівнювати будинки між собою в межах району або міста.

Інструмент стане корисним як для покупців і орендарів, так і для девелоперів та органів місцевої влади - як індикатор стану житлового фонду.

Перевірити енергоефективність житла можна за посиланням.

В Україні запустили карту енергоефективності: як перевірити, чи тримає тепло ваш будинокКарта показує клас енергоефективності (скриншот)

Перший етап проекту

Наразі мапа охоплює 10 280 житлових будинків у Києві. Це лише перший етап - проект поступово розширюватиметься на інші міста України, а інформація оновлюватиметься з появою нових даних.

Дані сформовані на основі інформації ЛУН з первинного та вторинного ринків, а також від девелоперів. Методологічну й експертну підтримку забезпечує ГО "Екодія". У майбутньому до наповнення платформи планують залучати ОСББ та представників будинків.

Раніше ми писали про те, що у Києві мешканці багатоповерхівок можуть отримати часткове відшкодування за придбання незалежних джерел електроенергії: бензинових, дизельних та газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів та іншого обладнання.

Читайте також про те, у скільки обходиться світло від генератора під час відключень.

