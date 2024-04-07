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В Україні запустили ініціативу щодо захисту прав військових: що передбачає

Фото: в Україні запустили ініціативу щодо захисту прав військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке відповідатиме за розгляд звернень та скарг бійців ЗСУ та розслідуватиме можливі порушення.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Центральне управління захисту прав військовослужбовців підпорядковується Міноборони.

"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи щодо відновлення прав", - розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Основні порушення, які розглядатиме Центральне управління, включають:

  • забезпечення військовослужбовців;
  • право на відпустку;
  • недопущення зловживання правами командирів;
  • ненадання/недостатнє надання медичної допомоги;
  • соціальні гарантії;
  • порушення гендерної рівності.

За його словами, у Міноборони вже є гаряча лінія та інструменти для моніторингу соцмереж, де військові пишуть про порушення своїх прав. Тепер з'явилися сили та засоби швидкого реагування на такі сигнали.

"Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення негайно направлятиметься до правоохоронців", - додав Умєров.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала про те, що статус та посвідчення учасника бойових дій передбачає низку пільг для військових, які захищають Україну під час війни.

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