UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні запустили Єдиний реєстр зниклих безвісти

Фото: в Україні запустили Єдиний реєстр зниклих безвісти (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, який розробило МВС спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції та МВС.

З початку повномасштабної війни РФ проти України десятки тисяч людей вважалися безвісти зниклими. Переважну більшість з них знайшли, але ще офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин - внаслідок воєнних дій.

Так, у реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

До реєстру також будуть вносити дані про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також іншу інформацію, яка сприятиме розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідних даних до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

Нагадаємо, українцям пояснили, з чого почати пошук родичів, які зникли безвісти.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, як рідним оформити заробітну плату зниклого безвісти військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України