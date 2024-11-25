В Украине запустили Единый государственный реестр домашних животных: как он будет работать

Сегодня, 25 ноября, стартует первый этап внедрения Единого государственного реестра домашних животных - платформы, которая поможет улучшить контроль за здоровьем домашних животных, предотвратить распространение болезней и гармонизировать украинское законодательство с европейскими стандартами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Реестр был запущен Министерством аграрной политики и продовольствия Украины вместе с Госпродпотребслужбой и Министерством цифровой трансформации.

Что такое Единый государственный реестр?

Это цифровая платформа, созданная на базе "Дія.Engine", которая будет хранить данные о котах, собаках и других домашних любимцах, а именно:

их клички,

описание,

вакцинации,

информацию о владельцах.

Реестр будет способствовать поиску потерянных животных, восстановлению документов и упрощению путешествий с животными. Также он будет способствовать более эффективному контролю за эпизоотической ситуацией и предотвращению распространения опасных инфекций.

Отмечается, что в перспективе реестр будет интегрирован в международные базы данных.

Этапы запуска:

Авторизация ветеринарных учреждений и врачей (ноябрь-декабрь 2024):

Ветеринарные клиники теперь могут подавать заявки через портал. После проверки заведения получат доступ к внесению данных о животных.

Регистрация домашних животных (начало 2025 года):

Кампания по регистрации охватит владельцев животных, которым будет предложено внести своих любимцев в систему.

Также сообщается, что проект реализован при поддержке GIZ, USAID и UK Dev без привлечения средств государственного бюджета.

Ранее РБК-Украина сообщало о ситуациях, когда животное нужно срочно отвезти к ветеринару.