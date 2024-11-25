В Украине запустили Единый государственный реестр домашних животных: как он будет работать
Сегодня, 25 ноября, стартует первый этап внедрения Единого государственного реестра домашних животных - платформы, которая поможет улучшить контроль за здоровьем домашних животных, предотвратить распространение болезней и гармонизировать украинское законодательство с европейскими стандартами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Реестр был запущен Министерством аграрной политики и продовольствия Украины вместе с Госпродпотребслужбой и Министерством цифровой трансформации.
Что такое Единый государственный реестр?
Это цифровая платформа, созданная на базе "Дія.Engine", которая будет хранить данные о котах, собаках и других домашних любимцах, а именно:
- их клички,
- описание,
- вакцинации,
- информацию о владельцах.
Реестр будет способствовать поиску потерянных животных, восстановлению документов и упрощению путешествий с животными. Также он будет способствовать более эффективному контролю за эпизоотической ситуацией и предотвращению распространения опасных инфекций.
Отмечается, что в перспективе реестр будет интегрирован в международные базы данных.
Этапы запуска:
- Авторизация ветеринарных учреждений и врачей (ноябрь-декабрь 2024):
Ветеринарные клиники теперь могут подавать заявки через портал. После проверки заведения получат доступ к внесению данных о животных.
- Регистрация домашних животных (начало 2025 года):
Кампания по регистрации охватит владельцев животных, которым будет предложено внести своих любимцев в систему.
Также сообщается, что проект реализован при поддержке GIZ, USAID и UK Dev без привлечения средств государственного бюджета.
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