ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине запустили Единый государственный реестр домашних животных: как он будет работать

Понедельник 25 ноября 2024 16:13
UA EN RU
В Украине запустили Единый государственный реестр домашних животных: как он будет работать Фото: кот (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 25 ноября, стартует первый этап внедрения Единого государственного реестра домашних животных - платформы, которая поможет улучшить контроль за здоровьем домашних животных, предотвратить распространение болезней и гармонизировать украинское законодательство с европейскими стандартами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Реестр был запущен Министерством аграрной политики и продовольствия Украины вместе с Госпродпотребслужбой и Министерством цифровой трансформации.

Что такое Единый государственный реестр?

Это цифровая платформа, созданная на базе "Дія.Engine", которая будет хранить данные о котах, собаках и других домашних любимцах, а именно:

  • их клички,
  • описание,
  • вакцинации,
  • информацию о владельцах.

Реестр будет способствовать поиску потерянных животных, восстановлению документов и упрощению путешествий с животными. Также он будет способствовать более эффективному контролю за эпизоотической ситуацией и предотвращению распространения опасных инфекций.

Отмечается, что в перспективе реестр будет интегрирован в международные базы данных.

Этапы запуска:

  • Авторизация ветеринарных учреждений и врачей (ноябрь-декабрь 2024):

Ветеринарные клиники теперь могут подавать заявки через портал. После проверки заведения получат доступ к внесению данных о животных.

  • Регистрация домашних животных (начало 2025 года):

Кампания по регистрации охватит владельцев животных, которым будет предложено внести своих любимцев в систему.

Также сообщается, что проект реализован при поддержке GIZ, USAID и UK Dev без привлечения средств государственного бюджета.

Ранее РБК-Украина сообщало о ситуациях, когда животное нужно срочно отвезти к ветеринару.

Также мы рассказывали о пользе ребенка от общения с домашними любимцами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Животные
NEWS
Утратят ли бронь от мобилизации трудоустроенные после 18 мая: ответ Минэкономики
Утратят ли бронь от мобилизации трудоустроенные после 18 мая: ответ Минэкономики
DAILY
План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского