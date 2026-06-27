Україна запускає нові правила для розробки новітньої зброї з партнерами, - Свириденко

В Україні запрацювали єдині правила для розвитку оборонних технологій разом із міжнародними партнерами.
Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.
Кабінет міністрів затвердив чіткий порядок взаємодії у межах ініціативи Brave International.
За словами Свириденко, рішення регулює роботу як уже анонсованих, так і майбутніх міжнародних проєктів, серед яких UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany та Brave Lithuania.
Завдяки цьому рішенню Україна та партнери зможуть швидко запускати спільні грантові конкурси. Загальний бюджет перших програм підтримки вже перевищує 100 мільйонів євро.
"Це рішення дає "зелене світло" для швидкого запуску спільних грантових конкурсів. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій", - зазначила Юлія Свириденко.
Напрям Brave International фокусується на трьох головних цілях:
Фінансування проєктів відбуватиметься через спільні грантові фонди на засадах рівних внесків України та країни-партнера. При цьому всі розробки проходитимуть обовʼязкове тестування в Україні на платформі Test in Ukraine.
Очікується, що кластер Brave1 запустить перші міжнародні конкурси вже найближчим часом.
Нагадаємо, що Україна разом із кількома десятками країн розгортає масове виробництво безпілотників за кордоном. Спільні оборонні проєкти запускають у Норвегії, Нідерландах, Румунії, Німеччині та інших державах-партнерах.
Така модель взаємодії дозволяє об'єднати зусилля - українська сторона ділиться унікальним бойовим досвідом та готовими технологічними рішеннями, а європейські партнери надають фінансування, власні виробничі потужності, сертифікацію та безпеку ліній від російських обстрілів.
Зокрема, в межах ініціативи Build with Ukraine відкриваються лінії на території союзників, а найбільш практичне спільне виробництво наразі розгортається у Німеччині, Великій Британії, Данії, Фінляндії, Норвегії та Латвії.
Також РБК-Україна писало про те, що українська технологічно-оборонна компанія SkyFall та польський Bank Gospodarstwa Krajowego підписали Меморандум про взаєморозуміння. Ця угода відкриває можливості для залучення фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility для розвитку українських безпілотних систем та технологій подвійного призначення.