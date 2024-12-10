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В Україні запускають програму безкоштовного навчання для жінок у "чоловічих професіях"

Україна, Вівторок 10 грудня 2024 15:03
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В Україні запускають програму безкоштовного навчання для жінок у "чоловічих професіях" Фото: безкоштовне навчання для жінок у чоловічих професіях (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Уряд України запускає програму безкоштовного навчання для жінок у сферах, де традиційно переважають чоловіки.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.

Уряд запустив програму безоплатного навчання для жінок у "традиційно чоловічих" професіях

Державна ініціатива спрямована на подолання гендерних стереотипів та забезпечення жінок затребуваними професіями. В рамках програми держава покриває витрати на навчання в розмірі до 30 280 гривень.

Нові можливості для жінок

Навчання доступне за понад 30 спеціальностями у сферах, де раніше переважали чоловіки. Серед популярних професій:

  • водійка трамвая, тролейбуса, навантажувача;
  • операторка верстатів із програмним керуванням;
  • фрезерувальниця;
  • майстерка з монтажу систем відновлювальної енергетики та інші.

Як працює програма

  • Роботодавець подає заявку до центру зайнятості для організації навчання.
  • Жінка обирає навчальний заклад із затвердженого переліку.
  • Після завершення курсу роботодавець забезпечує працевлаштування.

Результати програми

У 2023 році:

  • 25,2 тисячі жінок опанували нові професії;
  • 13 тисяч скористалися ваучером на навчання;
  • понад 250 жінок отримали професію верстатниці;
  • 86 жінок стали машиністками кранів.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проект для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

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Професія Жінки
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