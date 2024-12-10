В Україні запускають програму безкоштовного навчання для жінок у "чоловічих професіях"

Уряд України запускає програму безкоштовного навчання для жінок у сферах, де традиційно переважають чоловіки.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал .

Уряд запустив програму безоплатного навчання для жінок у "традиційно чоловічих" професіях

Державна ініціатива спрямована на подолання гендерних стереотипів та забезпечення жінок затребуваними професіями. В рамках програми держава покриває витрати на навчання в розмірі до 30 280 гривень.

Нові можливості для жінок

Навчання доступне за понад 30 спеціальностями у сферах, де раніше переважали чоловіки. Серед популярних професій:

водійка трамвая, тролейбуса, навантажувача;

операторка верстатів із програмним керуванням;

фрезерувальниця;

майстерка з монтажу систем відновлювальної енергетики та інші.

Як працює програма

Роботодавець подає заявку до центру зайнятості для організації навчання.

Жінка обирає навчальний заклад із затвердженого переліку.

Після завершення курсу роботодавець забезпечує працевлаштування.

Результати програми

У 2023 році: