В Україні запускають програму безкоштовного навчання для жінок у "чоловічих професіях"
Фото: безкоштовне навчання для жінок у чоловічих професіях (GettyImages)
Уряд України запускає програму безкоштовного навчання для жінок у сферах, де традиційно переважають чоловіки.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.
Уряд запустив програму безоплатного навчання для жінок у "традиційно чоловічих" професіях
Державна ініціатива спрямована на подолання гендерних стереотипів та забезпечення жінок затребуваними професіями. В рамках програми держава покриває витрати на навчання в розмірі до 30 280 гривень.
Нові можливості для жінок
Навчання доступне за понад 30 спеціальностями у сферах, де раніше переважали чоловіки. Серед популярних професій:
- водійка трамвая, тролейбуса, навантажувача;
- операторка верстатів із програмним керуванням;
- фрезерувальниця;
- майстерка з монтажу систем відновлювальної енергетики та інші.
Як працює програма
- Роботодавець подає заявку до центру зайнятості для організації навчання.
- Жінка обирає навчальний заклад із затвердженого переліку.
- Після завершення курсу роботодавець забезпечує працевлаштування.
Результати програми
У 2023 році:
- 25,2 тисячі жінок опанували нові професії;
- 13 тисяч скористалися ваучером на навчання;
- понад 250 жінок отримали професію верстатниці;
- 86 жінок стали машиністками кранів.