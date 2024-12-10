В Украине запускают программу бесплатного обучения для женщин в "мужских профессиях"
Фото: бесплатное обучение для женщин в мужских профессиях (GettyImages)
Правительство Украины запускает программу бесплатного обучения для женщин в сферах, где традиционно преобладают мужчины.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Правительство запустило программу бесплатного обучения для женщин в "традиционно мужских" профессиях
Государственная инициатива направлена на преодоление гендерных стереотипов и предоставление женщинам востребованных профессий. В рамках программы государство покрывает расходы на обучение в размере до 30 280 гривен.
Новые возможности для женщин
Обучение доступно по более чем 30 специальностям в сферах, где ранее доминировали мужчины. Среди популярных профессий:
- водитель трамвая, троллейбуса, погрузчика;
- оператор станков с программным управлением;
- фрезеровщица;
- мастер по монтажу систем возобновляемой энергетики и другие.
Как работает программа
- Работодатель подает заявку в центр занятости для организации обучения.
- Женщина выбирает учебное заведение из утвержденного перечня.
- После завершения курса работодатель предоставляет рабочее место.
Результаты программы
В 2023 году:
- 25,2 тысячи женщин освоили новые профессии;
- 13 тысяч воспользовались ваучерами на обучение;
- более 250 женщин получили профессию операторов станков;
- 86 женщин стали машинистами кранов.