В Україні запровадять новий вид індустріальних парків

"Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів", - сказав він.

За його словами,"держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг" та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури.

Шмигаль повідомив, що також сьогодні уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області. Цей майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій.

"Після цього рішення в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків", - додав прем’єр.

Шмигаль розповів, що у 2024 році Україна вже фактично вийшла на довоєнні показники торгівлі. Україна експортувала майже 130 млн тонн товарів на більш ніж 41 млрд доларів. Такі об’єми стали можливі завдяки Українському морському коридору та роботі портів, які за 2024 рік перевалили понад 97 млн тонн вантажів.

"Наша мета в цьому напрямку зменшувати експорт сировини та збільшувати експорт переробки", - сказав прем'єр.