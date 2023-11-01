В Україні запровадили нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів України ухвалив нові правила для експорту аграрної продукції в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на Мінагрополітики.
Мова йде про експериментальну постанову № 1132 "Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану".
Нові правила мають унеможливити зловживання та порушення законодавства, а також захистити права агропідприємців. Для цього буде сформовано перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки.
Зокрема підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати 4 критеріям:
При цьому рішення про включення в перелік експортерів буде ухвалюватися протягом трьох робочих днів після подачі заявки в Державний аграрний реєстр (так звана "Дія для аграріїв"). Постанова набере чинності і почне діяти з 10 листопада, до того часу митниця буде оформлювати експорт за чинними процедурами.
Україна продовжує працювати над розширенням морського коридору, оскільки Росія після виходу із "зернової угоди" продовжує створювати загрози для судноплавства.
Водночас Греція готова надати альтернативний маршрут експорту українського зерна через свої порти.
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