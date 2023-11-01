В Украине ввели новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения

Кабинет Министров Украины принял новые правила для экспорта аграрной продукции в условиях военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики.
Речь идет об экспериментальном постановлении №1132 "О реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения".
Новые правила должны исключить злоупотребления и нарушения законодательства, а также защитить права агропредпринимателей. Для этого будет сформирован список верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, осуществляющих экспорт товаров. В частности, зерновых, масличных и продуктов переработки.
В частности, предприниматель для включения в перечень экспортеров должен соответствовать 4 критериям:
При этом решение о включении в перечень экспортеров будет приниматься в течение трех рабочих дней после подачи заявки в Государственный аграрный реестр (так называемое "Действие для аграриев"). Постановление вступит в силу и вступит в силу с 10 ноября, к тому времени таможня будет оформлять экспорт по действующим процедурам.
Украина продолжает работать над расширением морского коридора, поскольку Россия после выхода из "зернового соглашения" продолжает создавать угрозы для судоходства.
В то же время, Греция готова предоставить альтернативный маршрут экспорту украинского зерна через свои порты.
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