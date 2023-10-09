В Україні запровадили комплексну соцпослугу з формування життєстійкості

В Україні стартував пілотний проєкт із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Він спрямований на підтримку та зміцнення психічного здоров'я українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства соціальної політики України.
"Нова соціальна послуга передбачає комплексний підхід. Так, насамперед здійснюватиметься оцінка потреб людини. Після цього її інформуватимуть про доступні послуги для розв'язання наявних проблем, можливості соціального захисту, за потреби, - безоплатну правничу допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними міністерства, будуть запроваджені:
Окремі напрями стосуватимуться психологічної підтримки батьків, розвитку батьківських навичок та догляду за дітьми, допомоги в побудові стосунків з дітьми на різних етапах дорослішання. А також - психологічної роботи з військовослужбовцями, ветеранами і їхніми родинами.
Крім того, послуга передбачає навчання волонтерів та допомогу в координації їхньої діяльності.
Пілотний проєкт із формування життєстійкості заплановано реалізовувати до 31 грудня 2024 року – потім він масштабуватиметься на інші громади України.
До кінця року, за даними міністерства, в Україні облаштують 20 центрів життєстійкості, в яких буде скоординована робота різних соціальних інституцій.
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