В Україні запровадили комплексну соцпослугу з формування життєстійкості

"Нова соціальна послуга передбачає комплексний підхід. Так, насамперед здійснюватиметься оцінка потреб людини. Після цього її інформуватимуть про доступні послуги для розв'язання наявних проблем, можливості соціального захисту, за потреби, - безоплатну правничу допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними міністерства, будуть запроваджені:

психологічна діагностика,

психологічне консультування (індивідуальне, сімейне, групове);

надання психологічної підтримки та допомоги після психологічних травм та стресових розладів;

навчання методам і прийомам, які допомагають знижувати фізичний та психологічний стрес.

Окремі напрями стосуватимуться психологічної підтримки батьків, розвитку батьківських навичок та догляду за дітьми, допомоги в побудові стосунків з дітьми на різних етапах дорослішання. А також - психологічної роботи з військовослужбовцями, ветеранами і їхніми родинами.

Крім того, послуга передбачає навчання волонтерів та допомогу в координації їхньої діяльності.

Пілотний проєкт із формування життєстійкості заплановано реалізовувати до 31 грудня 2024 року – потім він масштабуватиметься на інші громади України.

До кінця року, за даними міністерства, в Україні облаштують 20 центрів життєстійкості, в яких буде скоординована робота різних соціальних інституцій.

Нагадаємо, українці можуть отримати допомогу психолога та психіатра безкоштовно. Фахівці запустили онлайн-мапу, де можна знайти потрібного лікаря.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, куди українці можуть звернутися, якщо у державній лікарні вимагають хабар.

РБК-Україна нещодавно нагадало номери екстрених номерів підтримки.

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