В Україні запровадили європейську норму для покращення мобільного зв'язку

"Для абонентів це означатиме покращення доступу до мережі мобільного оператора там, де він був обмежений з причин недостатньої ємності мережі або слабкого сигналу, і підвищення якості отриманих послуг", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в комісії, малопотужні базові станції - це радіообладнання малої потужності для покриття невеликої території. Таке радіообладнання може бути встановлене у приміщенні або на відкритому повітрі.

"Small cells забезпечують високоякісне, безпечне покриття стільникового зв’язку в приміщенні та поза ним, доповнюючи операторську мережу для покращення покриття, додавання цільової ємності та підтримки нових послуг і взаємодії з користувачами", - пояснили в комісії.

Для використання малопотужних базових станцій є безліч сценаріїв – використання у бізнес-парках, офісних та торговельних центрах, пасажирських терміналах, для розгортання приватних мереж 4G та 5G, забезпечення достатньої ємності мереж у густонаселених районах міст та інше, додали у НКЕК.