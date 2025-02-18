В Украине ввели европейскую норму для улучшения мобильной связи

"Для абонентов это будет означать улучшение доступа к сети мобильного оператора там, где он был ограничен по причинам недостаточной емкости сети или слабого сигнала, и повышение качества полученных услуг", - говорится в сообщении.

Как отметили в комиссии, маломощные базовые станции - это радиооборудование малой мощности для покрытия небольшой территории. Такое радиооборудование может быть установлено в помещении или на открытом воздухе.

"Small cells обеспечивают высококачественное, безопасное покрытие сотовой связи в помещении и вне его, дополняя операторскую сеть для улучшения покрытия, добавления целевой емкости и поддержки новых услуг и взаимодействия с пользователями", - пояснили в комиссии.

Для использования маломощных базовых станций есть множество сценариев - использование в бизнес-парках, офисных и торговых центрах, пассажирских терминалах, для развертывания частных сетей 4G и 5G, обеспечение достаточной емкости сетей в густонаселенных районах городов и прочее, добавили в НКЭК.